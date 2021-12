Calcio: Gasperini,per l'Atalanta non facile vincere a Verona

(ANSA) - VERONA, 12 DIC - Giampiero Gasperini è soddisfatto: "non era facile venire qui a vincere, siamo rimasti dispiaciuti dall'eliminazione in Champions League perché era alla nostra portata, ma loro hanno capitalizzato tutto. Contro il Verona non abbiamo fatto bene prima parte di gara in difesa, nel gioco aereo e sulle palle lunghe andavamo in difficoltà, poi siamo cresciuti, abbiamo colpito un palo con Pasalic, fatto gol con Miranchuk e via dicendo".

Il tecnico guarda avanti: "andiamo avanti, oggi abbiamo fatto un passo in avanti a livello di mentalità e determinazione e vinto contro una bellissima squadra".

Igor Tudor non fa particolari drammi per la sconfitta.

"Abbiamo fatto una bella gara, con il giusto approccio. Abbiamo creato molto, il pareggio forse ci stava. Faccio tuttavia i complimenti ai nostri avversari che si sono dimostrati una squadra molto forte. Nel primo tempo abbiamo accelerato noi mentre nel secondo hanno spinto di più loro. Peccato ma guardiamo avanti. Ora c'è in calendario la sfida di Coppa Italia contro l'Empoli dove credo darò spazio a chi fino a ora ha giocato meno". (ANSA).