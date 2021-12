4-0 al Cagliari e l'Inter vola in testa

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - L'Inter batte il Cagliari 4-0 e vola solitaria in testa alla classifica per la prima volta in questa stagione a +1 sul Milan, trascinata dai gol di Lautaro Martinez (una doppietta e un rigore sbagliato) e dalle reti di Sanchez e Calhanoglou che firmano la quinta vittoria di fila dei nerazzurri.

Nel primo tempo Lautaro sblocca di testa e poi sbaglia un rigore. Nella ripresa Sanchez segna al volo, magia di Calhanoglu e ancora Lautaro. Troppo evidente il divario tecnico con il Cagliari: solo un super Cragno evita un parziale più pesante.

(ANSA).