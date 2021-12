Udinese;, Cioffi: "Ha prevalso il gioco di squadra"

(ANSA) - UDINE, 11 DIC - "Questo risultato è frutto del 'noi': in campo si è vista una squadra viva che si è assunta le proprie responsabilità, come avevo chiesto alla vigilia. Se abbiamo fermato la capolista è frutto anche del lavoro di due anni e mezzo di Luca Gotti. Voglio ringraziare tutto lo staff che, in questi giorni, mi ha garantito il massimo supporto".

Sono le parole dell'allenatore dell'Udinese, Gabriele Cioffi, all'esordio in Serie A contro il Milan.

Sul futuro, il tecnico non ha alcuna certezza, dal momento che viene dipinto come allenatore a interim: "Vivo alla giornata - ha scherzato coi giornalisti - sono come i condannati a morte, non so cosa succederà domani". (ANSA).