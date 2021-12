Ferrero: Mihajlovic, vorrei andare a trovarlo in carcere

(ANSA) - BOLOGNA, 11 DIC - "Sono rimasto molto dispiaciuto per quello che è successo a Ferrero e gli sto molto vicino. Non l'ho sentito, ma sicuramente cercherò in qualche modo se possibile di andare a trovarlo, lui con me è stato meraviglioso". Lo ha detto l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, parlando nella conferenza stampa della vigilia della partita con Torino della situazione del presidente della Samp, Massimo Ferrero, arrestato in settimana. "È stato diverse volte da me in ospedale e io questo non lo dimentico. Non so se si potrà fare o no, ma sicuramente mi dispiace molto, poi vediamo quello che succede", ha aggiunto il tecnico. (ANSA).