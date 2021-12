Calcio: Premier; Manchester City allunga, basta Sterling

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Il Manchester City allunga in vetta alla classifica della Premier League, battendo in casa il Wolverhampton per 1-0. Ha deciso il confronto un calcio di rigore trasformato dall'attaccante Sterling al 21' st. La formazione di Pep Guardiola si è portata a 38 punti. (ANSA).