Calcio: Cairo promuove Juric, 'ma ci manca qualche punto'

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - "Sono contento di Juric, è un allenatore capace e con qualità, ha dato un gioco e un modo di stare in campo: la squadra lo segue, purtroppo abbiamo qualche punto in meno". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, fa un primo bilancio della nuova gestione tecnica dei granata ai microfoni di Radio Deejay.

"La franchezza nei rapporti è giusta, venivamo da una situazione non brillante da un anno e mezzo non era brillante - aggiunge il patron granata - ed era giusto fare qualcosa e che il mister si facesse sentire: preferisco chi parla quando si può intervenire e non quando non si può più fare nulla". (ANSA).