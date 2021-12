Bundesliga: il Bayern vince e allunga sul Borussia Dortmund

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Il Bayern Monaco batte di misura (2-1, gol di Coman e Musiala) il Magonza e allunga in testa alla classifica della Bundesliga dopo le partite odierne valide per la 15/a giornata. I bavaresi adesso sono a 37 punti, ossia a +6 sul Borussia Dortmund che è stato fermato sull'1-1. Al Vonovia Ruehrstadion di Bochum dalla squadra allenata da Thomas Reis: i gialloneri sono andati sotto per il gol di Polter su rigore al 40' pt, ma sono stati salvati da Brandt al 40' st.

I risultati: Colonia-Augusta 0-2 (giocata ieri), Lipsia-Borussia Moenchengladbach 4-1, Bochum-Borussia Dortmund 1-1, Bayern Monaco-Magonza 2-1, Friburgo-Hoffenheim 1-2, Hertha Berlino-Arminia Bielefeld 2-0, Wolfsburg-Stoccarda 0-2.

Domani: Greuter Fuerth-Union Berlino ore 15,30 ed Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen ore 17,30. (ANSA).