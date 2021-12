Allegri 'pagati 15' black out, vincere era importante'

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Un bel primo tempo, abbiamo giocato e creato, poi abbiamo avuto un black out di 15' che ci ha fatto subire un gol. Ci era già successo con la Salernitana, Su questo dobbiamo lavorare, perchè bastava far passare quel momento e invece non siamo riusciti a portare a casa la vittoria che era importante". Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il pareggio a Venezia.

"Quando ci sporcano la partita andiamo in difficoltà, ci manca la capacità di leggere quelle fasi, non riusciamo a differenziare i gioco quando bisogna superare i momenti brutti - ha proseguito ai microfoni di Dazn - anche oggi lì siamo stati un po' molli, comunque contro un buon Venezia. Oggi abbiamo perso due punti che dovevamo portare a casa" "Dybala? Lo abbiamo rischiato perchè mercoledì era uscito per un affaticamento ma lo credevamo guarito. Adesso vediamo come va", ha concluso. (ANSA).