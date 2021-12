Pelé, 'io in terapia però mi sto preparando alle Feste'

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Dal 30 settembre, giorno in cui sono uscito dall'ospedale, ho fatto alcune piccole sedute di chemioterapia come parte del mio trattamento. Ora sono all'ospedale Albert Einstein per l'ultima sessione del 2021.

Volevo condividere con voi questo successo. Dopotutto, ogni piccola vittoria dovrebbe essere celebrata". Così Pelé, su Instagram, spiega le sue condizioni di salute dopo il ricovero all'ospedale Albert Einstein di San Paolo.

"Ne approfitterò per fare altri esami, quindi rimarrò qui per qualche giorno - aggiunge O Rei -. Non preoccupatevi, mi sto solo preparando per le festività natalizie". (ANSA).