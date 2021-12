Napoli: Lozano, controlli in clinica ok

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - Lozano ha avuto un test negativo nel controllo in clinica oggi e verrà monitorato nei prossimi giorni. Lo riferisce il Napoli che dopo l'infortunio accaduto ieri sera all'esterno d'attacco messicano, ha sottoposto Lozano a controlli in mattinata, quando il giocatore è stato accompagnato dal responsabile sanitario Raffaele Canonico alla Clinica Pineta Grande, dove si è sottoposto a esami clinici e diagnostici con il medico Alfredo Bucciero che hanno dato esito negativo. Il giocatore sarà monitorato nei prossimi giorni per vedere quando potrà tornare in campo.

Lozano s era infortunato al 41' cadendo con il viso sul ginocchio dell'avversario Ndidi del Leicester. Uscito in barella con il collo bloccato è stato portato all'ospedale dove un primo controllo aveva dato esito negativo con una trauma cranio-facciale non commotivo, confermato anche dalla visita di oggi. (ANSA).