Juventus: Arthur arriva in ritardo, Allegri non lo convoca

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - "Questa mattina Arthur è arrivato in ritardo all'allenamento e non verrà convocato": questa la scelta del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, per il brasiliano alla vigilia della trasferta a Venezia.

"Sono cose che capitano, non un dramma - aggiunge Allegri -, ma il giorno prima della partita non è giusto arrivare in ritardo. Dalla prossima settimana tornerà in gruppo". "De Sciglio è a disposizione, Dybala sta bene mentre McKennie rientrerà definitivamente in gruppo dalla prossima settimana", spiega ancora l'allenatore. (ANSA).