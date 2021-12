Juve: Allegri "gol troppo sotto media, più cattiveria"

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - "Il primato nel girone è una soddisfazione, ma adesso non possiamo più pensare alla Champions: serve concentrarci sul campionato, siamo in netto ritardo e dobbiamo lavorare giorno per giorno per ridare una stabilità alla nostra classifica". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, archivia la qualificazione agli ottavi della competizione internazionale da primo nel girone e sposta tutte le attenzione sulla serie A. "Siamo troppo sotto media nelle percentuali in fase realizzativa - aggiunge l'allenatore - e dobbiamo avere più lucidità e cattiveria sotto porta". (ANSA).