Calcio: respinto ricorso Napoli, confermata squalifica Spalletti

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - La Corte sportiva di appello ha respinto il ricorso del Napoli contro la squalifica per due giornate al tecnico, Luciano Spalletti, che sono state dunque confermate.

L'allenatore, espulso nella gara contro il Sassuolo, era stato squalificato "per avere, al 47' del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al direttore di gara espressioni gravemente irriguardose".

L'allenatore azzurro starà così lontano dalla panchina anche per la partita di domenica con l'Empoli, dopo averlo fatto lo scorso turno con l'Atalanta. (ANSA).