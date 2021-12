Calcio: Milan punta tutto sul campionato, Napoli cerca riscatto

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Bocciato in Europa, il Milan può adesso dedicarsi interamente a difendere l'attuale ruolo di capolista, a cominciare da domani sera a Udine. I padroni di casa vengono da un periodo difficile (due soli punti in quattro partite) costato il posto a Gotti, e il pronostico SNAI è sbilanciato sul versante rossonero, con il «2» a 1,87 e la vittoria friulana a 4,00. L'Udinese, insieme a Cagliari e Genoa, è finora la squadra che ha pareggiato di più: un'altra «X» sul suo cammino si gioca a 3,55. Domenica toccherà alle tre inseguitrici dei rossoneri. L'Inter opsita il Cagliari dell'ex Mazzarri: il segno «1» nerazzurro è dato appena a 1,18, la «X» sale a 7,25, mentre il «2» è un'ipotesi che vale 14 volte la posta. Il Napoli ospita un Empoli finora formidabile negli impegni esterni, con 4 vittorie e un pareggio in 7 partite.

Nell'occasione, però, gli analisti SNAI non danno molte chance alla squadra di Andreazzoli: il segno «1» del Napoli si gioca a un modesto 1,35, il pari vola a 5,25, una nuova impresa toscana vale 8 volte la giocata. Impegno non facile per l'Atalanta. La squadra di Gasperini deve vedersela con il Verona. Partita insidiosa, ma pronostico tendente al «2», dato a 1,90. I tre punti gialloblù si giocano a 3,70, poco meno del pareggio, in quota a 3,90. La Juventus punta a dare ulteriore corpo al suo tentativo di rimonta, dopo 4 vittorie nelle ultime 5 gare. I bianconeri fanno visita a un Venezia. Le quote SNAI tendono decisamente al «2» bianconero, collocato a 1,38, mentre il colpo veneziano è a 8,50. Entrambe le squadre hanno pareggiato solo tre volte, esito che domenica si gioca a 4,75. Tra le altre, equilibrio tra Sassuolo (2,70) e Lazio (2,55), squilibrio evidente al Franchi, con la Fiorentina (1,33) nettamente favorita sulla Salernitana (9,25). Il Torino (2,55) prova a tornare al successo dopo due soli punti in tre partite, contro un Bologna (3,30) a sua volta deluso dalla sconfitta interna con la Fiorentina. Il 17/o turno si inaugura questa sera con un derby genovese che pende verso il «2» doriano (2,35 contro il 3,25 rossoblù). Chiusura lunedì con Roma-Spezia: il successo giallorosso è a bassa quota 1,42 contro il «2» a 6,75. (ANSA).