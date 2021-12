Fiorentina: Italiano, squadra non deve avere limiti

(ANSA) - FIRENZE, 09 DIC - Fiorentina senza limiti? "Sono d'accordo, non ne deve avere". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, al Viola week del club gigliato a due giorni dalla sfida casalinga con la Salernitana.

"Speravo in queste prestazioni. Sapevo che c'era un enorme lavoro da fare ma la grande disponibilità data dai ragazzi fin da Moena mi hanno fatto ben sperare - ha continuato l'allenatore -. Stiamo facendo un discreto cammino e mi auguro che ci riesca di essere continui. Vediamo già da sabato, sarà una partita difficile perché centrare tre vittorie consecutive non è semplice".

"Siamo felici della vittoria a Bologna. La cercavamo e ci siamo riusciti - ha sottolineato Italiano -. Gonzalez a destra? In quella zona può essere molto determinante, perché venendo dentro al campo in conduzione può fare gol e assist importanti.

Lì può fare molto più male e deve convincersene, anche se pure a sinistra può giocare". Infine, un pensiero per Firenze: "E' una città spettacolare, ovunque ti giri c'è qualcosa da ammirare".

