Calcio: Tedesco nuovo allenatore del Lipsia

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Lipsia. Il 36enne di origini calabresi, succede a Jesse Marsch, esonerato domenica scorsa. Tedesco ha firmato un contratto fino a giugno 2023.

L'ex allenatore dello Schalke avrà il compito di rilanciare la squadra vicecampione della Germania, che ha avuto un inizio di stagione difficile. Gode ;;di una buona reputazione in Germania dopo aver permesso allo Schalke di finire secondo in Bundesliga nel 2018 prima di essere licenziato la stagione successiva per scarsi risultati. (ANSA).