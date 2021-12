Calcio: Zheng Zhi sarà allenatore e giocatore del Guangzhou

(ANSA-afp) - ROMA, 08 DIC - Il Guangzhou FC (prima divisione cinese) ha nominato oggi il centrocampista Zheng Zhi come allenatore, che allo stesso tempo continuerà a giocare. Il club otto volte campione della Cina, era senza allenatore dalla partenza di Fabio Cannavaro. Zheng Zhi, 41 anni, è anche capitano della nazionale ed ha trascorso parte della sua carriera in Gran Bretagna (Charlton Athletic e Celtic Glasgow).

Mentre il campionato riprende il prossimo fine settimana dopo una pausa di quattro mesi, il futuro del Guangzhou è pesantemente offuscato dalla crisi di Evergrande. "Ci auguriamo che tutti gli allenatori, i giocatori e lo staff del club facciano appello al loro grande senso dell'onore, alla loro responsabilità e al loro spirito di squadra per superare tutte le nostre difficoltà. noi e adempiere ai nostri obblighi sportivi in ;;questa stagione", ha dichiarato il club in una nota. (ANSA-afp).