Giudice sportivo: la Roma perde Zaniolo e Mancini

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea. ha squalificato sette giocatori dopo la 16/a giornata di campionato, tutti per una giornata. A Ceccaroni (Venezia) e Milinkovic-Savic (Lazio) la sanzione è stata inflitta in quanto espulsi durante le rispettive partite, mentre i già diffidati Samir (Udinese) Dominguez (Bologna), Malinovskyi (Atalanta), Mancini e Zaniolo (Roma) hanno ricevuto un altro 'giallo' e per questo salteranno il prossimo turno. (ANSA).