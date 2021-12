Champions: Inter; Inzaghi, grande rammarico per sconfitta

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - "C'è molto rammarico, soprattutto dopo un primo tempo fatto bene e con personalità. Abbiamo creato diverse situazioni, ma siamo andati sotto di un gol, anche se non era ciò che si era visto in campo. Torniamo a casa con quanto fatto nel primo tempo, ci servirà per il futuro". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Sky Sport dopo il ko contro il Real Madrid. "A livello di gioco penso che lo abbiamo sviluppato bene, l'unica pecca è aver chiuso il primo tempo sotto - ha proseguito -. Secondo me siamo entrati in campo bene nonostante qualche giocatore stanco. C'è poco da dire, col Real Madrid abbiamo fatto bene ma abbiamo perso in entrambe le occasioni".

"Barella? Ha fatto un errore grave, ma ha capito e alla fine della partita aveva già chiesto scusa a tutti - ha aggiunto Inzaghi -. Dispiace, perché è un giocatore importante. Non doveva farlo, gli servirà e speriamo che non capiti più, né a lui né ai suoi compagni". (ANSA).