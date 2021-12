Cagliari: Strootman operato, starà fuori due mesi

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Il centrocampista olandese del Cagliari Kevin Strootman è stato sottoposto oggi a un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro: l'operazione di cleaning articolare è stata eseguita con successo dal professore Pier Paolo Mariani nella Casa di Cura Villa Stuart di Roma.

L'olandese ex Roma inizierà subito il suo percorso riabilitativo. Tempi di recupero da valutare, ma sembra scontato che il rossoblù non possa tornare in campo prima di due mesi.

(ANSA).