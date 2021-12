Montella "Nazionale chiodo fisso Balotelli, io lo aiuto"

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Mario Balotelli ha come chiodo fisso quello di tornare in nazionale, ne davvero grande voglia. Sa che non è facile perchè manca dall'azzurro da tanti anni. Io lo sto seguendo, perchè deve crescere di condizione ma ce la mette tutta e soprattutto ha l'obiettivo di provarci. Poi starà a Mancini valutare e fare la sua scelta nei prossimi mesi". Così Vincenzo Montella, attuale tecnico del club turco dell'Adana Demirspor, dove allena anche l'ex azzurro.

Intervenuto a Radio Anch'io Sport, Montella ha parlato poi degli spareggi che aspettano l'Italia per la qualificazione al Mondiale in Qatar: "L'avversario conta e credo che il Portogallo sia quello più insidioso una volta raggiunta la finalina del play off. Certo più della Turchia, perchè ha più storia in queste partite. L'Italia però ne ha ancora di più - ha sottolineato - e soprattutto abbiamo dimostrato nei decenni che nei momenti difficili riusciamo a dare il meglio". (ANSA).