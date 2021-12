Champions: Perisic, il rinnovo? Concentrato sul Real Madrid

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - "Ho vinto tanto ma ho fame come ha fame tutta la squadra. Vogliamo vincere ancora. Il rinnovo? Non mi piace parlare di futuro, voglio concentrarmi solo sul presente". Lo ha detto l'esterno dell'Inter Ivan Perisic, alla vigilia della sfida contro il Real Madrid.

"Se mi tengo aperta la porta per restare all'Inter? Ripeto, non mi piace parlare di futuro. Siamo concentrati tutti su domani, vogliamo arrivare primi. Poi ci sarà tempo per parlare, parleremo tra un paio di settimane e vedremo cosa può succedere - ha aggiunto -. L'anno scorso ho cambiato ruolo. È stato difficile all'inizio, è un ruolo più difficile di quello che facevo prima. La mia miglior stagione? Lo vedremo tra un po' perché se non si vince non sarà la mia migliore stagione".

(ANSA).