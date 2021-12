Champions, Milan: Pioli "Gli infortuni? Ci stiamo lavorando"

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - "Ci stiamo lavorando tanto, può fare la differenza avere tanti infortunati alla lunga. Giocare tanto può essere una causa ma vale per tutti". Stefano Pioli assicura di lavorare per ridurre le defezioni in squadra ma alla vigilia della sfida contro il Liverpool, decisiva per la qualificazione agli ottavi, il Milan ha ben sette infortunati.

"Stiamo cercando di fare prevenzione, sto togliendo giocatori qualche minuto prima per evitare problemi ma dobbiamo stringere i denti fino al 23 dicembre, poi la situazione migliorerà", promette l'allenatore dei rossoneri. (ANSA).