Champions: Inzaghi, a Madrid con personalità e fiducia

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - "Esame di laurea? L'Inter a Madrid ha vinto solo una volta. Ci saranno insidie e difficoltà, noi veniamo a giocarcela. Abbiamo grandissime motivazioni.

Giocheremo questa gara con personalità e fiducia sapendo che abbiamo fatto qualcosa di importante perchè erano più di 10 anni che non si passava il girone". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida contro il Real Madrid.

"Ancelotti? La carriera parla per lui. È sempre un piacere parlare di calcio con lui. Sono contento che stia andando molto bene nella Liga, ha già un ottimo vantaggio. Gli vanno fatti i complimenti, ha già passato il turno. È un grandissimo. Mancherà Benzema? È importantissimo per loro, ma noi allenatori dobbiamo convivere con questi problemi. Hanno Jovic, che ha fatto gol e assist nell'ultima gara". (ANSA).