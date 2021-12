Champions, Ancelotti: 'Contro l'Inter una sfida interessante'

"L'Inter sta giocando un ottimo calcio, finora ha ottenuto buoni risultati, domani ci giocheremo il primato nel Girone D e lo faremo al Bernabeu, davanti ai nostri tifosi. Sarà una partita interessante". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, nella conferenza stampa della vigilia della sfida casalinga di Champions contro l'Inter, che chiude il gruppo eliminatorio.

"Voglio dimostrare che posso svolgere un buon lavoro per far vincere la squadra, ma non ho qualcosa da dimostrare a qualcuno, non sono in cerca di personali rivincite - ha aggiunto, con riferimento alle recenti esperienze sulle panchine del Napoli e dell'Everton -. Ho lasciato il Napoli negli ottavi di Champions.

Ho fatto il mio dovere".

Riguardo al ruolo dei 'Blancos' in questa edizione del torneo, Ancelotti aggiunge: "La qualità e lo spirito di sacrificio sono molto importanti in un gruppo. Questa è la ragione del nostro buon percorso. Non posso dire che siamo favoriti per la vittoria finale, ma possiamo competere con tutte le avversarie. Se vuoi vincere la Champions, devi sfidare le migliori. Al Real devi sempre pensare a vincere la prossima, non puoi mai fermarti".