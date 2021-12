Calcio: Totti ambassador Digitalbits,'Roma? vedremo in futuro'

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "DigitalBits mi ha cercato e non ho aspettato un secondo a dire di sì. La Roma in questo contesto non c'entra niente. E' uno sponsor della Roma, ma Totti, DigitalBits e la Roma non sono una connessione. Non è un modo per rientrare nella Roma in futuro": lo ha detto Francesco Totti durante la conferenza che ufficializza la sua carica da Global Ambassador di Digitalbits. "La partnership con Francesco è totalmente scissa da quella che abbiamo con la Roma" ha spiegato Al Burgio, fondatore di DigitalBits. L'ex capitano giallorosso ha poi aggiunto: "Il futuro non so cosa mi riserverà, sicuramente tramite DigitaBits avrò più occasione per parlare con la Roma ma sono due cose totalmente diverse, penso a questa partnership importante per me e per loro. Ho avuto subito empatia. Per quanto riguarda la Roma poi tutto potrà succedere".

(ANSA).