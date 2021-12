Calcio: Empoli-Udinese 3-1, toscani in rimonta

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - L'Empoli ha battuto l'Udinese 3-1 allo stadio Castellani e per i toscani è la terza vittoria in rimonta dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio. Era stata infatti l'Udinese ad aprire le marcature con Deulofeu al 22'.

Nella ripresa la reazione della squadra di Andreazzoli con i gol di Stojanovic, Bajrami e Pinamonti. L'Empoli sale a 23 punti, mentre si avvicina pericolosamente alla zona rossa l'Udinese, ferma a 16. (ANSA).