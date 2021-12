Serie A: Sampdoria-Lazio 1-3

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - La Lazio ha battuto Sampdoria 1-3 in un posticipo della 16/a giornata del campionato di serie A. A Marassi, la squadra di Maurizio Sarri si è subito portava avanti con Milinkovic-Savic e quindi Immobile ha siglato una doppietta per il 3-0 al 45'. Nella ripresa, con la Lazio in controllo, la Samp ha accorciato con Gabbiadini. La vittoria porta i romani a quota 25, a fianco della Roma (ANSA).