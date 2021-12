Samp: D'Aversa resta fino al derby

(ANSA) - GENOVA, 05 DIC - Roberto D'Aversa resta sulla panchina della Sampdoria almeno fino al derby col Genoa in programma venerdì. Questa la decisione del club ligure dopo aver valutato la soluzione di Dejan Stankovic ma il serbo non può liberarsi in tempi stretti dalla Stella Rossa e quindi visto che si gioca tra pochi giorni nessun ribaltone alla guida della squadra ligure almeno per il momento. (ANSA).