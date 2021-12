Champions: Makkelie arbitrerà la sfida Milan-Liverpool

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Danny Makkelie arbitrerà Milan-Liverpool, valida la 6/a e ultima giornata del Girone B della Champions League, in programma martedì al Meazza di Milano (ore 21). Il 'fischietto' olandese sarà assistito dai connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries; IV uomo sarà Dennis Higler, mentre al Var ci sarà Pol de Boekel, con Rob Dieperink in qualità di Avar.

Real Madrid-Inter, valida per il Girone D e in programma al Santiago Bernabeu sempre martedì (ore 21), sarà diretta da Felix Brych. Il tedesco sarà assistito dai connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp, con Daniel Schlager IV uomo, Marco Fritz al Var e Bastian Dankert in qualità di Avar.

Giudici di gara tutti italiani per la sfida fra Ajax e Sporting Lisbona, in programma alla Johan Cruijff Arena martedì (ore 21): dirigerà Davide Massa di Imperia, assistito da Matteo Passeri e Alessandro Costanzo, con Fabio Maresca di Napoli nel ruolo di IV uomo, Paolo Valeri di Roma al Var e Massimiliano Irrati di Pistoia come Avar. (ANSA).