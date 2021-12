Juve, Allegri: "Totale serenità, professionisti al lavoro"

(ANSA) - TORINO, 04 DIC - "C'è totale serenità nell'ambiente, io non devo aggiungere niente, perché la società ha fatto comunicati e ci sono professionisti che lavorano per questa vicenda". Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sulle situazioni extra-campo che si stanno vivendo all'interno del club. "La cosa più importante è che tutti ci stanno facendo sentire tranquillità - aggiunge in conferenza stampa - e noi dobbiamo pensare solo a fare un filotto di risultati perché siamo ancora un po' in ritardo in classifica".

