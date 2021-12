Italiano, Vlahovic via a gennaio? Adesso conta fare punti

(ANSA) - FIRENZE, 04 DIC - ''Se ho chiesto alla società di non cedere Vlahovic a gennaio per lottare per l'Europa tutti assieme fino all'ultimo? Al momento no, aspettiamo di terminare questo girone d'andata, concentratissimi nel fare più punti possibili, poi staremo a vedere, adesso l'unico pensiero è questo''. Così l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, sulle continue indiscrezioni che riguardano il centravanti serbo.

''Non ho mai pensato a quel che potrò accadere a gennaio quando riaprirà il mercato - ha proseguito il tecnico - e comunque le voci non stanno dando fastidio nè a me nè ai ragazzi. Adesso l'attenzione è tutta sul presente''. A iniziare ovviamente sulla trasferta di domani alle 12,30: ''Il Bologna è in salute e ha gli stessi nostri punti, sarà una gara importante per entrambe, noi cercheremo di interrompere la striscia negativa fuori casa per cercare di fare il salto di qualità''.

