Calcio: media Gb, CR7 infortunato per esultanza dopo gol

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Il Manchester United si prepara alla sfida col Crystal Palace all'Old Trafford, gara d'esordio sulla panchina di Ralf Rangnick, ma è probabile che Cristiano Ronaldo non possa partecipare al match, causa un lieve infortunio ad un ginocchio. Niente di particolare, se non fosse che, secondo il tabloid 'Sun', il problema sarebbe sorto quando CR7 ha esultato dopo la seconda delle due reti segnate nell'ultimo turno contro l'Arsenal.

Il portoghese era uscito dal campo poco prima del fischio finale, sostituito da Martial, ma la sostituzione non sembrava legata ad un problema fisico, che sarebbe emerso in seguito. In caso di stop, domani potrebbe essere in campo al suo posto proprio l'attaccante francese. (ANSA).