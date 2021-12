Sacchi a Coverciano saluta tecnici azzurri

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Un'apprezzata sorpresa ha accompagnato la consueta riunione dei tecnici delle nazionali giovanili maschili che si è tenuta quest'oggi a Coverciano: la visita dell'ex ct azzurro vicecampione del mondo a Usa '94, Arrigo Sacchi. Il coordinatore delle nazionali giovanili maschili, Maurizio Viscidi, ha così potuto ritrovare il suo predecessore e 'maestro', "colui che nel 2010 ha intrapreso questo percorso di organizzazione e gestione delle squadre azzurre", come ha sottolineato lo stesso Viscidi.

Al Centro tecnico federale Arrigo Sacchi ha anche visitato il Museo del Calcio insieme a Viscidi e a Vincenzo Pincolini, attuale preparatore atletico della nazionale under 21 e già preparatore degli azzurri, al fianco di Sacchi, durante il mondiale americano del 1994. In particolar modo l'ex ct si è soffermato davanti alle maglie di Usa '94, ricordando una delle partite più iconiche di quell'avventura, la vittoria contro la Nigeria agli ottavi di finale. "Eravamo a Boston, faceva caldissimo e giocavamo all'ora di pranzo: c'erano 42 gradi" ha sottolineato Pincolini, dando il via al racconto di Sacchi. "A tre minuti dalla fine - ha sottolineato l'ex ct, con un sorriso - dalla panchina iniziarono a urlare di lanciare il pallone in avanti e io dissi che invece no, dovevamo giocare: alla fine Baggio trovò la rete che ci consentì di andare avanti". (ANSA).