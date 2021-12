Inter: Inzaghi, sarà un piacere incontrare Mourinho

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "La sfida con Mourinho? Sarà un piacere incontrare l'allenatore del Triplete, non l'ho mai incontrato e conosciuto. Per lui sarà una partita speciale, dovremo fare ancora più attenzione per le capacità di questo allenatore, che ha fatto bene in tutti i club in cui è stato".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma.

"Quella di domani è la partita più importante di questo periodo. La Roma è una squadra forte, con valori importanti.

Dovremo fare una gara molto attenta e da vera Inter. Per me tornare a Roma è sempre un piacere, anche se ora la vivo in maniera diversa", ha aggiunto. (ANSA).