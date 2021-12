Inter: Inzaghi, 'riavvicinati a vetta ma altre non mollano'

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "Il titolo d'inverno conta fino ad un certo punto, anche col distacco io ero tranquillo perché vedevo giocare bene la squadra e allenarsi nel modo giusto. La classifica si è accorciata, ci siamo riavvicinati ma le altre non mollano: bisogna ragionare partita per partita, ci sono ancora tanti punti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma.

"Abbiamo recuperato terreno perché abbiamo dato continuità di risultati: le prestazione sono sempre arrivate - ha spiegato - Nelle prime abbiamo perso punti per rigori assegnati o sbagliati nei minuti di recupero, sono episodi che ci sono: dobbiamo essere più bravi per farli girare a nostro favore. Adesso siamo in un buon momento, creiamo tanto, siamo il miglior attacco e siamo solidi". (ANSA).