Giudice: un turno a Patric,Singo, Molina e Walace

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione ai posticipi della 15/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputati ieri fra Torino ed Empoli, Lazio e Udinese, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata - e multato di 5 mila euro - Souza Silva Walace (Udinese). Il calciatore, "al 53' st, dopo il gol della propria squadra, correndo verso la panchina avversaria, ha assunto un atteggiamento provocatorio che causava momenti di tensione". Fermati per un turno anche Patric (Lazio) e Nahuel Lucero Molina (Udinese). Squalificato per una partita anche Wilfried Singo (Torino). Fra i dirigenti squalificato per una giornata Pietro Accardi (Empoli) per "avere, al 47' st, contestato platealmente una decisione arbitrale". (ANSA).