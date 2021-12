Calcio: Perugia e Vicenza, in campo con ricordo Paolo Rossi

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Perugia contro Vicenza, ovvero un 'derby' in nome di Paolo Rossi. A poco meno da un anno dalla morte di Pablito, stasera si affrontano due delle squadre per le quali l'uomo del Mundial gioco' e segnò.

Per questa ricorrenza, la presenza allo stadio Curi del presidente della Lega di B,Mauro Balata, ha il significato particolare di rendere omaggio a un'icona del calcio italiano, esempio di un giovane che in B è cresciuto per poi proseguire la propria carriera in tutti palcoscenici nazionali e internazionali, e a cui la Lega B ha intitolato il premio quale capocannoniere oltre a una sala nella sede di Milano. Per l'occasione i due club lo celebrano con una patch speciale sulla manica destra delle maglie da gioco, a quasi un anno dalla scomparsa, sotto gli occhi della moglie Federica Cappelletti presente in tribuna. (ANSA).