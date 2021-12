Vezzali: "Lega B si distingue per attenzione a giovani"

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "La Lega di Serie B si distingue per l'attenzione ai giovani e il coinvolgimento sul territorio. Da apprezzare la diffusione del prodotto a livello mondiale attraverso i diritti tv". Così La settosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali oggi a Cosenza.

Il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, ha ringraziato il sottosegretario Vezzali per "il lavoro che sta svolgendo anche in termini di agevolazioni fiscali e per il sostegno che sta offrendo al movimento calcio in generale" e ha colto l'occasione per invitarla ad assistere di persona a una partita casalinga della squadra silana.

Vezzali ha accolto l'invito favorevolmente e ha promesso di tornare a Cosenza per assistere a un match dei lupi silani in presenza del presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata.

(ANSA).