Serie A: Torino-Empoli 2-2

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Torino ed Empoli 2-2 (2-1) nel posticipo della 15/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Olimpico Grande Torino. I gol: nel primo tempo per il Torino Pobega al 10' e Pjaca al 15', Simone Romagnoli per i toscani al 34'; nel secondo tempo La Mantia per gli ospiti al 27'. (ANSA).