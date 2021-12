Serie A: Lazio-Udinese 4-4

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Lazio e Udinese 4-4 (1-3) nel posticipo della 15/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Olimpico di Roma.

I gol: nel primo tempo Beto per gli ospiti al 17' e al 32', Immobile per la Lazio al 34' e Molina per l'Udinese al 44'; nel secondo tempo per la Lazio Pedro al 6', Milinkovic-Savic all'11' e Acerbi al 34', Arslan per i friuliani al 54'. (ANSA).