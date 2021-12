Ronaldo supera gli 800 gol, il Manchester United piega l'Arsenal

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Cristiano Ronaldo trascina il Manchester United al successo in rimonta sull'Arsenal, nel posticipo della 14/a giornata della Premier League. I 'Red Devils' erano andati sotto per effetto del gol di Smith-Rowe al 13', ma hanno pareggiato con Bruno Fernandes al 44' pt. Nella ripresa è salito in cattedra Cristiano Ronaldo che, al 7', ha firmato il sorpasso (2-1) e, dopo il pari (2-2) di Odergaard al 9', ha firmato il tris al 25' su rigore. Il portoghese ha firmato l'800/o e l'801/o gol in carriera tra i professionisti ed è stato celebrato dall'account ufficiale del Manchester United che ha twittato: "Siuu x800!". (ANSA).