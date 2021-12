Inter: Lautaro, a Roma per dare segnale a campionato

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Stiamo preparando la prossima partita contro la Roma. Loro sono forti, hanno un allenatore che fa giocare bene a calcio. Ci sarà un ambiente caldo, sarà una partita per dare un segnale al campionato. Poi penseremo a Madrid, dovremo andare là per vincere e se lo faremo sarà un segnale per tutti. Sarà una gara importante per crescere, troppo importante per noi". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, intervistato da Sky Sport. "Dobbiamo difendere lo scudetto dell'anno scorso, per noi portarlo sul petto dopo tanti anni è importantissimo. Stiamo lavorando sulle richieste del mister, Inzaghi mi sta dando una grande mano. Io mi sento bene col gruppo, è importante e vuol dire che stiamo bene e siamo con la testa qui", ha proseguito. "Rinnovo? Ho parlato tanto con la mia famiglia, siamo contenti qui e ci troviamo bene. È una città che mi piace tanto, i progetti della società mi sono piaciuti, come mi hanno parlato e quello che mi hanno proposto. Sono contento di essere rimasto", ha concluso Lautaro. (ANSA).