Eriksen torna in campo, si allena in Danimarca

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Dopo 173 giorni dall'arresto cardiaco, Christian Eriksen è tornato in campo per allenarsi.

Il centrocampista dell'Inter, vittima di un problema cardiaco lo scorso giugno durante Danimarca-Finlandia a Euro 2020, ha chiesto e ottenuto di potersi allenare da solo nel centro sportivo dell'Odense, squadra danese dove il 29enne ha giocato a inizio carriera. "Eriksen ci ha contattato e ora si sta allenando da solo", ha detto un portavoce dell'Odense. "È naturale per lui dal momento che ha giocato qui da giovane e vive dietro l'angolo", ha aggiunto. (ANSA).