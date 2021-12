Calcio: Serie B; un turno a 6 giocatori e 2 dirigenti

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Sono sei i giocatori squalificati per un turno e due i dirigenti dopo la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Per comportamento scorretto o non regolamentare dovranno saltare un turno Mattia Proietti (Ternana), Gianmaria Zanandra, Samuele Birindelli (Pisa), Simone Branca, (Cittadella): Michele Castagnetti (Cremonese) e Lorenzo Colombo (Spal).

Per quanto riguarda i dirigenti salteranno un turno Andrea Basso del Vicenza "per avere, al 49° del secondo tempo, entrando sul terreno di gioco, contestato l'operato arbitrale" e Ivan Sarra (Pisa) "per avere, al 34° del secondo tempo, contestato reiteratamente e con veemenza l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

(ANSA).