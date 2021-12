Calcio: Calcagno, Aic condivide spirito proposta Nannicini

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Condividiamo lo spirito dell'emendamento del senatore Nannicini": lo dice il presidente Aic, Umberto Calcagno, commentando la proposta del senatore Pd che propone di inserire nel decreto crescta l'abolizione delle agevolazioni fiscali per i calciatori professionisti che provengono da campionati esteri. "Non è nostro interesse diminuire il valore dei campionati - spiega Calcagno -, ma dobbiamo preservare la parità competitiva tra gli atleti e la base del nostro movimento, eliminando una norma che crea forti distorsioni per gli italiani, ma anche per gli stranieri già da tempo in Italia. Ci troviamo oggi in un contesto nel quale in serie A il 60% del minutaggio in campo appartiene a tesserati non selezionabili per le nostre nazionali e in serie B stiamo ormai arrivando al 30%". (ANSA).