Serie A: Bologna-Roma 1-0

(ANSA) - BOLOGNA, 1 DIC - Bologna Roma 1-0. Bologna (3-5-2): Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, Skov Olsen (35' st De Silvestri), Soriano, Dominguez (45' st Vignato), Svanberg, Hickey, Barrow (45' st Orsolini), Arnautovic (16' pt Sansone). (22 Bardi, 23 Bagnolini, 2 Binks, 35 Dijks, 14 Viola, 19 Santander, 20 Van Hooijdonk, 74 Cangiano). All.: Mihajlovic. Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini (28' st Vina), Smalling, Ibanez, Karsdorp, Diawara (1'st Perez), Veretout (19' st Cristante), El Shaarawy (7' st Shomurodov), Mkhitaryan, Zaniolo, Abraham. (63 Boer, 87 Fuzato, 13 Calafiori, 19 Reynolds, 24 Kumbulla, 52 Bove, 55 Darboe, 59 Zalewski). All.: Mourinho. Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Reti: nel pt 35' Svanberg. Angoli: 3-3. Recupero: 3' e 5'.

Ammoniti: Soriano, Abraham, Perez per gioco scorretto; Zaniolo, Mourinho, Sansone, Karsdorp per comportamento non regolamentare.

Spettatori: 15.780. (ANSA).