Napoli: Spalletti, dovevamo e potevamo fare di più

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 01 DIC - Il tecnico del Napoli Spalletti sembra più preoccupato per gli infortuni in particolare di Koulibaky e Fabian Ruiz che del risultato, un pari che avvicina le milanesi alla testa della classifica. Il tecnico, espulso nel finale per proteste, ha commentato così: "Quando il Sassuolo è tornato di forza, siamo stati carenti nella gestione della partita. Sul doppio vantaggio forse pensavamo di averla già vinta, probabilmente è affiorata la stanchezza di qualche giocatore. Dovevamo e potevamo fare di più senza togliere meriti al Sassuolo che è forte". (ANSA).