Gli 'Italian Sport Awards' celebrano il decennale

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 dicembre, a Castellammare di Stabia (Napoli), andranno in scena gli 'Italian Sport Awards-Gran galà del calcio-Italian Football Awards', riservato ai migliori atleti della stagione calcistica 2020/21. La notte degli Oscar, che quest'anno celebra il decennale, è suddiviso in tre giornate. La novità della 10/a edizione è il nuovo format-evento: 'Le giornate professionali dello sport', che rappresentano un momento d'incontro e confronto dell'industria con il sistema sportivo italiano.

Mercoledì si parlerà di medicina e sport, nella sala consiliare del Comune di Castellammare di Stabia (Napoli). Lunedì 13, all'hotel dei Congressi, red carpert per tutti i campioni premiati in base ai risultati della scorsa stagione agonistica, scelti da una giuria tecnica, composta da solo giornalisti sportivi. L'evento, ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani, ha ricevuto il patrocinio del Coni, Leghe calcistiche, Aia: nel corso della serata verranno premiati i migliori di Serie A, B, C e D, verranno consegnati i premi alla carriera, speciali, categoria media e informazione. "Siamo giunti alla 10/a edizione di questo grande evento, sono davvero emozionato, contento e grato, per festeggiare il primo decennale, questo mi porta ad essere sempre più stimolato a lavorare con passione, dedizione, professionalità e determinazione, affinché l'evento e il sottoscritto siano sempre e di più accreditati dagli addetti ai lavori, come il miglior evento sportivo italiano - ha affermato l'ideatore dell'evento, Donato Alfani -. Ringrazio i membri della giuria, il Comitato di presidenza, club, tecnici, calciatori, dirigenti, addetti stampa, ognuno con il proprio voto, per la collaborazione e la disponibilità". (ANSA).