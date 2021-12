Calcio: Vlahovic,che bello 100 gare viola con gol e vittoria

(ANSA) - FIRENZE, 1 DIC - ''Che modo di festeggiare le 100 presenze in Serie A con la Fiorentina con un gol e una vittoria! ''. E' un Dusan Vlahovic raggiante quello che ha postato sul proprio profilo Instagram questo messaggio dopo il 3-1 contro la Sampdoria la dodicesima rete in campionato.

Intanto il procuratore dell'attaccante viola, Darko Ristic si è visto ieri con il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Un incontro avvenuto a Firenze dove da qualche giorno si trova il presidente Rocco Commisso che ha cercato fino a qualche mese di blindare il giocatore con un contratto da oltre 5 milioni e più lungo di quello in scadenza nel 2023. (ANSA).